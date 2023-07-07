07 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила, что ключевая ставка может быть повышена.

При этом, но насколько этот показатель вырасти — будет зависеть от ситуации в экономике на момент принятия решения. "Проинфляционные риски сейчас превалируют, они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки",— сказала Набиуллина.

"Будет оно одноразовым, будет ли целый цикл — все будет зависеть от развития ситуации, которое мы будем анализировать. Поэтому сейчас это предопределять преждевременно",— отметила руководитель регулятора.

Она также указала, что проинфляционные риски с прошлого заседания немного выросли, что связано с динамикой курса, сообщает "Коммерсант".

Ранее Набиуллина заявила, что руководство регулятора на последнем заседании рассматривало возможность повышения ключевой ставки, хотя показатель оставили на прежнем уровне.

Теги: Набиуллина, ЦБ РФ, ключевая ставка


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Ранее 09.06.2023 15:24 Мск Вероятность повышения ключевой ставки выросла – Набиуллина

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