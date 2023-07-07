В МИД России объяснили закрытие Англо-американской школы в Москве

Руководство "Англо-американской школы Москвы" (ААШ; организация признана иноагентом на территории РФ), которая занималась пропагандой нетрадиционных отношений, в том числе среди несовершеннолетних российских граждан, приняло решение закрыть учебное заведение вместо устранения правонарушений.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Так она отреагировала на заявления руководителя пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллера о закрытии ААШ. По словам дипломата, в процессе обучения использовались американские учебные программы, в том числе пропагандирующие нетрадиционные ценности. При этом школа предпочла не приводить педагогический процесс в соответствие с предъявляемыми требованиями.

Как напомнила Захарова, в "Англо-американской школе» учились дети российских граждан, экспатов и дипломатов из третьих стран, а не только дети сотрудников посольства, как это обычно бывает. При этом обучение для некоторых учеников было платным, сообщают "Ведомости".

Ранее в Москве суд на 90 суток приостановил работу Англо-американской школы, руководство обвинили в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности в России.