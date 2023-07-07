Милашина рассказала детали о нападении в Чечне

Издание "Новая газета" опубликовала монолог своего обозревателя Елены Милашиной, на которую, а также на адвоката Александра Немова напали в Грозном.

По словам журналистки, 4 июля она вместе с Немовым прилетела в Грозный на оглашение приговора по делу жены экс-федерального судьи чеченского суда Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Из аэропорта они поехали на такси. По дороге их окружили три машины с людьми в черных платках.

Их заставили съехать на обочину, водителя вытащили, в машину подсели несколько человек и начали бить. "Наклонили нас так, чтобы головы были ниже колен, в этот же момент, как мы потом поняли, пырнули Сашу в ногу ножом, а мне очень сильно ударили по шее", — сообщила Милашина.

Далеко уехать они не смогли, так как заглох мотор. Милашину и Немова вытащили из машины в овраг и начали избивать, в том числе полипропиленовыми палками. От журналистки хотели узнать пароль от телефона и компьютера и грозились отрезать палец на правой руке. "А я это сделать не могла физически, потому что у меня длинные пароли, не цифровые. И я помню их не головой, а руками. Я им пыталась это объяснить", — заявила женщина.

Когда нападавшим нужно было уходить, они сказали считать до ста. После этого таксист вернулся за своей машиной и отвез ее и адвоката в грозненскую больницу.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.