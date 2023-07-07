07 Июля 2023
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Общество Ленинградская область
Фото: wikimapia.org/ скрин

Александр Дрозденко: Качество жизни ленинградцев является одной из основных целей работы власти регион

Несмотря на постоянно усиливающееся давление коллективного Запада на российскую экономику, премьер правительства РФ Михаил Мишустин на недавней встрече с президентом озвучил прогноз роста ВВП по итогам 2023 года в более, чем 2%, что, конечно, свидетельствует о значительной устойчивости и способности демонстрировать позитивную динамику. При этом, для граждан страны, наверное, даже более важно, что российский премьер заверил главу государства - все социальные гарантии, данные населению, будут выполнены.

Выполнение государственных обязательств по отношению к населению, стабильность работы предприятий, безусловно, влияют на то, как граждане ощущают качество своей жизни. Но не менее важно для самочувствия россиян то, как выстроена инфраструктура их жизнеобеспечения.

Коллаж, карта России, общество(2020)|Фото: Накануне.RU

Ленинградская область в течение многих лет стабильно входит в первую десятку регионов страны с самым высоким качеством жизни. Напомним, по заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основе показателей официальной статистики - данных Росстата, Минздрава, Минфина России, ЦБ РФ, других открытых источников - проводит работу по составлению рейтинга качества жизни в российских регионах.

В 2023 году Ленинградская область заняла 7 строчку.

ленинградская область(2023)|Фото: wikimapia.org/ скрин

"Аналитика подтверждает – прошлый год мы отработали достойно, не уступив позиций. Главная задача выполнена: мы удержали социально-экономические показатели, промышленность выстояла, показав лишь незначительное снижение индекса. Да, были сложности на крупных производствах, заводы останавливались, сотрудники уходили в простой. При этом грамотная работа власти, муниципалитетов, плюс федеральная поддержка смогли не допустить массового закрытия предприятий, а уровень безработицы у нас по-прежнему одним из самых низких в стране – 0,4%. Были и успехи: в лидерах традиционно строительная отрасль, в 2022 году ввод в эксплуатацию жилья вырос на 17%. Рука об руку с этой работой идут и благоустройство территорий, строительство и ремонт дорог. Мы продолжаем выполнять наши социальные обязательства перед населением, качество жизни ленинградцев является одной из основных целей работы власти региона», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

александр дрозденко(2023)|Фото: lenobl.ru

Отметим, что, согласно исследованию, регионы первой двадцатки характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится более 60% суммарного ВРП субъектов РФ. В этих регионах проживает 70,2 млн человек или 48% всего населения России.

При расчете рейтинга проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.

Теги: качество жизни, ленинградская область, рейтинг регионов, александр дрозденко


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