В Правительстве РФ обещают Екатеринбургу кампус мирового уровня

В Екатеринбурге начались подготовительные работы по строительству кампуса мирового уровня на базе Уральского федерального университета, сообщает пресс-служба Правительства РФ. Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, объект возводится силами ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

«Сеть современных кампусов создаётся в России по поручению президента. Одним из них станет комплекс на базе Уральского федерального университета. Новый кампус общей площадью порядка 100 тыс. кв. м будет рассчитан на обучение 8 тысяч студентов. Уже запущены подготовительные работы, специалисты обустраивают строительную площадку, подключают её к сетям инженерно-технического обеспечения. Основные работы планируется начать в IV квартале этого года, сам объект возведут к 2026 году», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, для решения поставленных Президентом задач по обеспечению технологического суверенитета страны Правительством ведётся масштабная работа по укреплению научного потенциала региональных вузов и высокотехнологичных наукоёмких производств.

«Свердловская область – важнейший производственный и отраслевой центр страны. Уверен, студенческий кампус, создаваемый в рамках нацпроекта на базе Уральского федерального университета, усилит научно-исследовательский потенциал региона, а также станет центром цифровой трансформации благодаря подготовке IT-специалистов и разработке передовых отечественных технологий», – подчеркнул он.

На территории кампуса построят Институт экономики и управления, Институт радиоэлектроники и информационных технологий, а также специализированный учебно-научный центр для школьников старших классов.

«Строительство кампуса мирового уровня в Екатеринбурге – это значимый шаг в обеспечении экономики России специалистами с самыми востребованными компетенциями. Кампус будет обладать современной материально-технической базой. Однако важно не только построить здания, но и обеспечить их наполнение. Загрузить учебными и исследовательскими задачами», – отметил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

По сообщению полпреда, в кампусе будут созданы научно-технические заделы по ключевым направлениям развития промышленности и формирования технологического суверенитета нашей страны.