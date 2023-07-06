Глава СКР поручил доложить о поисках Анастасии, пропавшей на Урале две недели назад

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по информации о безвестном исчезновении жительницы Свердловской области Анастасии Евдокимовой. 18-летнюю девушку ищут уже две недели.

"В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Свердловской области пропала 18-летняя местная жительница, больше недели ее не могут найти. Кроме того, мама девушки заявила о том, что девушка перед исчезновением поругалась с мужем. По данному факту следственными органами СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, что у Анастасии остался двухлетний ребенок. Девушка проживала вместе с сыном и мужем в поселке Буланаш Артемовского ГО - именно супруг сообщил о пропаже свердловчанки. В МВД решили проверит его, а также друзей мужчины на полиграфе.

В поисках девушки участвую и волонтеры движения "Лиза Арлет".