07 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР поручил доложить о поисках Анастасии, пропавшей на Урале две недели назад

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по информации о безвестном исчезновении жительницы Свердловской области Анастасии Евдокимовой. 18-летнюю девушку ищут уже две недели.

"В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Свердловской области пропала 18-летняя местная жительница, больше недели ее не могут найти. Кроме того, мама девушки заявила о том, что девушка перед исчезновением поругалась с мужем. По данному факту следственными органами СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, что у Анастасии остался двухлетний ребенок. Девушка проживала вместе с сыном и мужем в поселке Буланаш Артемовского ГО - именно супруг сообщил о пропаже свердловчанки. В МВД решили проверит его, а также друзей мужчины на полиграфе.

В поисках девушки участвую и волонтеры движения "Лиза Арлет".

Анастасия - рост 156 см, худощавое телосложение, зеленые глаза и окрашенные рыжие волосы. В чем была одета - неизвестно. Последний раз ее видели 21 июня. Если вам что-то известно о местонахождении Анастасии, просьба звонить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Теги: поиски, СКР, проверка, Бастрыкин


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