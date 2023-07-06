Запрет на посещение Финляндии россиянам продлили на неопределенный срок

Финляндия продлила запрет на посещение страны россиянам на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба финского МИД. Запрещен и транзит через страну в остальную часть Шенгенской зоны.

Запрет вступит в силу со следующего понедельника и продлится до дальнейшего уведомления. Помимо этого, будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов. Например, первые смогут летать только в Финляндию, но не использовать страну в качестве транзита. И первым и вторым также необходимо иметь веские причины для визита.

Студенты же смогут посетить Финляндию только для получения степени или в рамках обучения по обмену.