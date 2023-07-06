В дело о смерти двух сотрудников Ozon в Екатеринбурге вмешался СКР

Следственные органы заинтересовались смертью двух сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге от менингококковой инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

"В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства возникшей ситуации, точные причины смерти двух граждан, а также иные необходимые данные с целью дачи ситуации объективной правовой оценки. Необходимо отметить, что ситуация со случаем возникновения менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра находится на контроле региональных органов здравоохранения и Роспотребнадзора, проводятся необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.

По каждому из двух случаев организована процессуальная проверка.

Напомним, что двое сотрудников склада Ozon в столице Урала скончались после вспышки менингита. В пресс-службе Ozon информацию о смертях не комментируют, но случаи заболевания подтверждают. Там заверили, что получать заказы из маркетплейса по-прежнему безопасно, а для сотрудников уже ввели масочный режим и тотальную вакцинацию.

Сейчас в ситуации на складе в Екатеринбурге разбирается Роспотребнадзор.