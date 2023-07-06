Меры поддержки участников СВО и их семей во Владимирской области значительно расширены

Министр социальной защиты населения правительства Владимирской области Любовь Кукушкина в ходе брифинга рассказала о различных формах оказания социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей в регионе.

В частности, по ее словам, внесены изменения, которые расширяют перечень получателей единовременной региональной выплаты в размере 100 тысяч рублей. По инициативе губернатора Александра Авдеева теперь на неё могут рассчитывать молодые люди, проходящие военную службу по призыву и решившие заключить контракт, чтобы отправиться в зону проведения СВО.

Ещё одно дополнение – право на единовременную региональную выплату предоставляется независимо от регистрации военнослужащего на территории области. 100 тысяч рублей получат и те участники СВО, у которых нет прописки в регионе, но они заключили контракт о прохождении военной службы через военные комиссариаты Владимирской области.

Также расширен перечень категорий граждан, которые имеют право на действующие меры поддержки, установленные Указом Губернатора области от 13.10.2022 №158. Теперь на них могут рассчитывать родные военнослужащих, получивших инвалидность или погибших во время проведения специальной военной операции. Для семей участников СВО действуют следующие льготы: бесплатное питание детей в школах, освобождение от родительской платы за детский сад, дополнительное образование, психологическая и юридическая помощь, содействие в оформлении социальных выплат и другие.

Для социальной реабилитации военнослужащих в регионе открыты специальные отделения на базе Областного комплексного реабилитационного центра во Владимире и геронтологического центра «Ветеран» в Киржаче. Каждое такое отделение рассчитано на 20 человек. Отделы социальной защиты населения области совместно с Владимирским филиалом госфонда «Защитники Отечества» сформировали списки участников СВО, которые хотели бы пройти курс социальной реабилитации. Несколько мужчин уже находятся в отделениях. В отделениях бесплатно предоставляют комплекс социально-оздоровительных и социально-реабилитационных услуг: питание и проживание, физиотерапия, водо-, грязе- и парафинолечение, массаж. Есть отдельные залы для лечебной и адаптивной физкультуры. Кроме того, предусмотрена психологическая и юридическая помощь, организуется и досуг для проходящих реабилитацию.

На организацию отдыха и оздоровления детей из многодетных и малоимущих семей из областного бюджета в 2023 году направлено 194,1 млн рублей, в том числе 125 млн рублей – на отдых многодетных и малообеспеченных семей по сертификатам и 69,1 млн рублей – на отдых в загородных оздоровительных лагерях детей из названных семей.

Сертификаты на семейный отдых получили 3573 человека, в том числе 19 – из семей участников СВО. Путёвками в загородные лагеря обеспечены 2466 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 30 – дети участников СВО. На базе 18 учреждений социального обслуживания в период летних каникул открыты 70 реабилитационных групп для 800 детей и подростков, из них не менее 300 детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.