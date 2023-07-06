06 Июля 2023
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Политика Москва
Фото: Накануне.RU

За кресло мэра Москвы поборются 12 кандидатов

Свои кандидатуры на пост пост мэра Москвы выдвинули 12 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на зампреда Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

По его словам, шесть кандидатов являются самовыдвиженцами. При этом пакет документов для регистрации из 12 человек подали только четверо, в числе которых и Сергей Собянин. Остальные обязаны предоставить документы в МГИК до 18.00 7 июля.

Напомним, что Собянин идет на выборы от "Единой России". Его кандидатуру поддержал президент РФ Владимир Путин. От "Справедливой России - За правду" пошел первый замруководителя фракции в Госдуме Дмитрий Гусев, "Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, ЛДПР предложила вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, КПРФ - депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, а "Партия Возрождения России" - космонавта Сергея Залетина.

Напомним, что выборы пройдут в Единые день голосования - 10 сентября.

Теги: Москва, самовыдвиженцы, кандидаты, выборы, мэр


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