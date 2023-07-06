Бойцы из зоны СВО благодарят Игоря Бабушкина за готовность решить вопрос о передаче лодок браконьеров на фронт

Морпехи 177 полка поблагодарили губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина за готовность передать лодки браконьеров на фронт, пишет телеграмм - канал "Операция Z-Военкоры Русской Весны".

Напомним, Накануне.RU писало, что Игорь Бабушкин ответил на обращение военкоров и и отдал распоряжение администрации в самое ближайшее время решить вопрос.

Бойцы также просят всех глав регионов рассмотреть в кратчайшие сроки аналогичные решения.

Отметим, что вчера инициативу поддержал и Дмитрий Медведев, поручив проработать вопрос на федеральном уровне.