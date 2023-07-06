Полгода борьбы за жизнь позади! Фигуриста Костомарова выписали из больницы

Фигурист Роман Костомаров наконец может отметить свою выписку из больницы. О возвращении олимпийского чемпиона в танцах на льду в родные стены дома сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

"Почти полгода борьбы за жизнь позади! Желаем здоровья и не сомневаемся, что в его жизни начинается новая, светлая глава. Низкий поклон врачам и медперсоналу, которые совершили настоящее чудо", - говорится в сообщении.

В комитете также восхищаются силой духа Костомарова, а также мужеством и человеческим достоинством его супруги Ольги, всех родных и близких, находившихся рядом со спортсменом.

Напомним, ранее стало известно, что Костомарова готовят к протезированию. Фигуриста госпитализировали в январе с пневмонией, состояние спортсмена требовало подключения аппарата искусственного насыщения крови кислородом. Врачи были вынуждены удалить ему несколько пальцев на руках и часть стопы из-за сепсиса и некроза. В начале апреля выяснилось, что он остается в реанимации.

В конце прошлого месяца он впервые показал кадры своей реабилитации уже с новыми протезами.