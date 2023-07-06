Столтенберг: НАТО следит за передвижением Пригожина и ЧВК "Вагнер"

За перемещениями Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" тщательно следят в НАТО. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, группы военных якобы движутся в сторону Белоруссии.

"Мы внимательно следим за перемещениями сил Пригожина и его самого. Я не буду вдаваться в детали, но мы наблюдали некоторые приготовления к размещению больших групп военных Пригожина в Белоруссии, однако мы не видели их большого перемещения в Белоруссию. Мы наблюдаем также за перемещениями господина Пригожина, но я также не буду тут приводить подробности", - ответил Столтенберг на вопрос о предполагаемом пребывании Пригожина в Санкт-Петербурге.

Напомним, что по данным издания "Фонтанка", 4 июля Пригожин действительно посетил здание Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, куда он приехал с охраной. Бизнесмена официально пригласили для возвращения ему обратно оружия, которое 24 июня было обнаружено. Ранее сообщалось, что ему также вернули 10 млрд рублей, изъятых при обыске в Петербурге.

Сегодня же президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы ЧВК "Вагнер" нет в республике.