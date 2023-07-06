Более 70% астраханцев заметили, что ситуация с общественным транспортом улучшилась, а 90% уже выбирают новые автобусы вместо пассажирских маршруток

Об этом заявил руководитель Центра управления регионом Денис Боднюк в ходе заседания правительства Астраханской области. Он представил вице-губернатору Олегу Князеву отчет о взаимодействии ведомства с исполнительными органами и органами местного самоуправления за первое полугодие 2023 года.

В конце марта по поручению Олега Князева ЦУР провел аналитическое исследование отношения астраханцев к транспортной реформе, а также проанализировал более тысячи публикаций и 20 тысяч комментариев местных жителей. Выяснилось, что 97% опрошенных осведомлены о проекте, 72% респондентов отметили улучшение ситуации с общественным транспортом.

Исходя из полученных данных, не всех устраивают маршруты магистральных автобусов. Чаще всего астраханцы просят запустить общественный транспорт в отдаленные районы города и области. Например, до поселков Советский, Приволжье и Трусово, аэропорта, Военного городка, сел Началово и Икряное, города Камызяк и др.

Олег Князев поручил ЦУР совместно с региональным министерством экономического развития сформировать ежемесячные аналитические отчеты.

"Есть процент неудовлетворенных граждан. Будем держать ситуацию на контроле. Обратная связь от астраханцев - это показатель нашей работы", - заключил Олег Князев.