Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл очередной личный приём граждан

Сегодня в приёмной Президента РФ во Владимирской области губернатор Александр Авдеев провёл личный приём граждан. В этот раз большинство обращений носили общественно значимый характер, сообщает пресс-служба губернатора

Так, директор Андреевского культурно-методического центра Александровского района Ирина Дуброва поблагодарила Губернатора за решение выделить почти 2 млн рублей из областного бюджета на капремонт и газификацию Маяковского сельского клуба. При этом она обратила внимание главы региона на необходимость газификации ещё одного дома культуры – в деревне Бакино. Цена вопроса – 820 тысяч. По онлайн-связи глава районной администрации Анна Кузнецова пояснила: «Деревня очень дружная, люди активно пользуются учреждением культуры – танцуют, поют. Там есть зал и сцена. Проектные работы мы готовы сделать за счёт района, думаю, депутаты поддержат».

«Обязательно поможем району. Будет попроще и подешевле поддерживать тепло в клубе», – отметил Александр Авдеев.

Еще один вопрос, касающийся вопроса газификации адресовала главе региона староста села Заястребье Судогодского района. Для подключения домов к голубому топливу необходимо строительство газопровода высокого давления и распределительных сетей по населённому пункту общей протяжённостью 3,3 км. Местные жители решили разработать проектную документацию за свой счёт. Необходимые средства были собраны, началось проектирование, однако делегированное от жителей лицо присвоило часть денежных средств, в связи с чем проектная документация была разработана не полностью. Домой пенсионерка увезла хорошую новость: мероприятия по проектированию газовых сетей для газификации села включат в программу специальной надбавки к тарифу на 2024 год. Строительно-монтажные работы так же будут выполнены в рамках этой программы, но уже в 2025 году.

На ненормативное состояние дорожного покрытия улицы Туманова в Коврове посетовал местный житель, работник Завода им. Дегтярёва. Улица является частью единственной магистрали, соединяющей отдалённый микрорайон «Заря» с центральной частью города. «Деформации и ямы на дороге устраняются путём заделки щебнем и асфальтобетонным гранулятом. Назрела необходимость полноценного ремонта проезжей части, тротуара и двух автобусных остановок», – считает ковровчанин. Губернатор заверил, что регион поможет городу: «Готовы софинансировать ремонт из областного бюджета. Однако в этом году по дорожным работам все контракты уже заключены. Посмотрим, останется ли какая-то экономия от торгов, оценим ситуацию. Если получится, сделаем дорогу в этом году, если нет – в следующем обязательно».

Жительница Гусь-Хрустального района приехала к Александру Авдееву с инициативой о переводе более 80 га земель сельcкохозяйственного назначения в деревне Вашутино в категорию земель населённых пунктов – для возможности строительства индивидуального жилья. Глава области посчитал необходимым первоначально взвесить все «за» и «против»: «Во-первых, нам нужно развивать сельское хозяйство. Мы прилагаем большие усилия, чтобы возвращать земли в сельхозоборот, а не выводить. Тем более уже четыре фирмы этим занимаются в деревне. Во-вторых, обеспечил ли район необходимую коммунальную и дорожную инфраструктуру участков, которые предлагается использовать под застройку? Нет. А это первостепенная задача, если речь идёт про участки для многодетных семей. Конечно, обязательно поможем с переводом категории земельного участка под строительство школы-детского сада. Но с остальным – надо обсуждать, в том числе на градостроительном совете».

Заявительнице из Судогды помогут с жильём на время, пока её аварийный дом по улице Карла Маркса не расселят. Районная администрация определила срок переселения – до конца 2025 года и срок сноса – до 1 июля 2026 года. Губернатор попросил главу администрации Судогодского района Валерия Сафонова предоставить женщине квартиру из маневренного фонда или изыскать иные возможности обеспечения её временным жильём.