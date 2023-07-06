06 Июля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В День Рыбака астраханцев приглашают в рыбацкий дом

9 июля на набережной Волги в Астрахани появится рыбацкий дом от Одноклассников «Рыбалка — это ОК», посвященный одному из самых популярных хобби астраханцев — рыбалке. Здесь гости фестиваля смогут сделать тематический аквагрим и креативные фотографии, раскрасить рисунок речного обитателя и запустить его в цифровой аквариум, поучаствовать в играх. Для взрослых и детей в течение дня будет работать арт-мастерская, где гостей научат создавать рукодельные игрушки, шоперы и браслеты. Посетить рыбацкий дом можно будет 9 июля с 15:00 до 22:00.

Также в преддверии мероприятия VK запускает симулятор рыбалки в мини-приложении «Цифровая рыбалка» ВКонтакте и Одноклассниках. Принять участие в игре можно будет с 7 по 14 июля включительно: пользователям предстоит спланировать рыбалку и получить за самые удачные решения баллы. Среди тех, кто наберет наибольшее количество очков, будет случайным образом выбран победитель, который получит 2,5 кг астраханской вяленой рыбы.

(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: день, рыбака


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