Суд над журналисткой Александрой Баязитовой будет закрытым по просьбе потерпевшего

Судебный процесс по делу журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой о вымогательстве будет закрытым, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката подследственных. Он добавил, что решение суд принял по просьбе потерпевшего – им является топ-менеджер "Промсвязьбанка" Александр Ушаков, у которого, по версии следствия, админы Telegram-канала "Адские бабки" вымогали деньги.

Баязитова и Архарова находятся в СИЗО. Первая вину не признает, вторая – признает частично. Третья фигурантка дела – администратор канала Инна Чурилова – на днях получила четыре года условно и штраф в 1 млн руб. Она признала вину и пошла на сделку со следствием, поэтому ее дело выделили в отдельное производство и отдельный процесс.