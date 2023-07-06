В Челябинске к сентябрю достроят здание центра поддержки и реабилитации участников СВО

В Челябинске завершается строительство здания, где разместятся Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО и филиал фонда "Защитники Отечества", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Здание построили на Университетской набережной. Ход строительство проконтролировал губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что работы идут хорошими темпами, готовность высокая. Глава региона поставил задачу максимально быстро завершить работы, в том числе по благоустройству, чтобы уже к началу сентября филиал госфонда и Центр поддержки участников СВО начали оказывать услуги в новом здании.

В новом центре участники СВО и члены их семей смогут получить комплекс услуг в режиме "одного окна", от психологической и юридической поддержки до помощи в получении профобразования, трудоустройстве и т.д. Также в здание будет открыт тренажерный зал и пункт проката технических средств реабилитации, для детей предусмотрена игровая зона с воспитателем.