06 Июля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: gubernator74.ru

В Челябинске к сентябрю достроят здание центра поддержки и реабилитации участников СВО

В Челябинске завершается строительство здания, где разместятся Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО и филиал фонда "Защитники Отечества", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Здание построили на Университетской набережной. Ход строительство проконтролировал губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что работы идут хорошими темпами, готовность высокая. Глава региона поставил задачу максимально быстро завершить работы, в том числе по благоустройству, чтобы уже к началу сентября филиал госфонда и Центр поддержки участников СВО начали оказывать услуги в новом здании.

В новом центре участники СВО и члены их семей смогут получить комплекс услуг в режиме "одного окна", от психологической и юридической поддержки до помощи в получении профобразования, трудоустройстве и т.д. Также в здание будет открыт тренажерный зал и пункт проката технических средств реабилитации, для детей предусмотрена игровая зона с воспитателем.

Теги: СВО, центр, реабилитация,


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