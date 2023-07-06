ФК "Урал" подписал бразильского форварда, игравшего в Лиге Европы

Футбольный клуб "Урал" подписал контракт с нападающим из Бразилии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, 27-летний центрфорвард Гильерме Шеттине будет выступать в Екатеринбурге под номером 9. Ранее игрок выходил на поле за португальскую "Брагу", но затем был арендован "Грассхоппером" из Швейцарии. В составе "Браги" он провел шесть матчей в Лиге Европы УЕФА.

В чемпионате и Кубке Швейцарии в прошлом сезоне новичок уральцев провел 21 игру. В этих матчах бразилец забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

Напомним, что уже сегодня вечером "Урал" сыграет товарищеский матч в Узбекистане против местного клуба "Нефтчи". А 13 июля в Екатеринбурге состоится ответная встреча между этими командами.