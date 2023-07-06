Минобороны: Из украинского плена вернулись 45 российских военнопленных

Из украинского плена вернули 45 российских военных, сообщает Минобороны РФ.

Освобожденные военнослужащие в ближайшее время будут доставлены в медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации.

В июне 94 российских военных вернулись из украинского плена. Украинская сторона заявила, что обменяла россиян на 95 украинцев - 93 рядовых и сержантов и двоих офицеров. Это участники боев в Мариуполе, в зоне Чернобыльской АЭС, на острове Змеиный, под Бахмутом, на "Азовстали".