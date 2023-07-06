В Нефтеюганске водитель первого вице-мэра, предположительно, задержан с наркотиками

Водитель первого вице-мэра Нефтеюганска Павла Гусенкова, предположительно, задержан с наркотиками. В этот момент он якобы был на служебной машине.

По информации источника портала NEFT в силовых структурах региона, водителя задержали с пятью граммами мефедрона. Павел Гусенков ранее возглавлял Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру.

В администрации при этом сетуют, что бывалый экс-силовик не уследил за своим непосредственным подчиненным, с которым много общался по работе, уточняет издание.