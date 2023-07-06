Екатеринбуржец и олимпийский чемпион Постригай вплавь доберется из Питера в Москву

Уроженец Екатеринбурга и олимпийский чемпион в гребле на байдарках 2012 года Юрий Постригай решил установить новый рекорд России и преодолеть вплавь расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы. Об этом сообщает "Матч-ТВ".

Старт из Парка 300-летия Санкт-Петербурга прошел 2 июля, а уже 16 Постригай намерен доплыть на байдарке и финишировать в Парке Горького в столице. Для преодоления рекордных 1,3 тыс. км спортсмену будет необходимо грести от 80 до 100 км ежедневно.

"Юра огромный молодец, большой спортсмен, олимпийский чемпион и апологет ЗОЖа. Он всегда использовал научный подход и в тренировочном процессе, когда активно греб, и в повседневной жизни. Не сомневаюсь, что ему подвластны любые вершины. Я пристально слежу за ним, мы давно дружим. Нет сомнений, что Юра справится с задачей и догребет до конечной точки. Мы все будем говорить, что Постригай установил еще один большой спортивный рекорд. Я в Юру очень верю!" — заявил ведущий канала Дмитрий Губерниев.