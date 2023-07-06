Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда Сбербанка

Великобритания вывела из-под санкций бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина Великобритании.

Указывается, что запись о Хасисе была исключена из консолидированного списка, в связи с чем на него больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг. Об этом сообщает ТАСС.

Хасис был включен в британский санкционный список 24 марта 2022 года. В середине февраля того же года, незадолго до начала военной операции на Украине, он объявил об уходе из правления Сбербанка по собственному желанию. Планировалось, что Хасис уйдет с должности 1 июня 2022 года и возглавит холдинг Сбербанка в сфере e-commerce. Однако в апреле прошлого года СМИ сообщили, что он переехал из России в США.