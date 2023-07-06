06 Июля 2023
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Фото: Киностудия Три Тэ

Выпускайте "Кракена": киностудия Никиты Михалкова снимает фильм-катастрофу про подлодку

Студия "Тритэ" Никиты Михалкова представила на питчинге в Фонде кино два проекта, претендующих на получение госсредств. Это фильм-катастрофа "Кракен" и мюзикл по мотивам советского мультика "Бременские музыканты".

"Российский крейсер стратегического назначения пропадает в Гренландском море. Он выполнял сверхсекретное задание. Капитан Виктор Воронин на лодке пятого поколения отправляется искать пропавших", - рассказал о завязке сюжета "Кракена" продюсер Леонид Верещагин. По его словам, проект получил одобрение Миноброны, а члены съемочной группы побывали на Северном флоте и встречались с главкомом ВМФ.

В главных ролях будут заняты актеры Александр Петров и Виктор Добронравов, а также Алексей Гуськов и Андрей Смоляков, кастинг на главную женскую роль продолжается.

Ирина Горбачева в фильме Бременские музыканты.(2023)|Фото: Киностудия Три Тэ

Режиссер ленты Николай Лебедев рассказал, что интерьеры подводных лодок строятся в павильонах, но будут и натурные съемки, также в ленте будет много компьютерной графики, в том числе сцены под водой. Съемки начнутся через два – два с половиной месяца. Верещагин напомнил, что именно "Тритэ" в свое время сняла фильм "72 метра" об аварии на российской подлодке.

Второй проект студии – мюзикл "Бременские музыканты". В главной роли будет занят актер Тихон Жизневский, в кастинге также молодые актеры и мэтры кино вроде Ирины Горбачевой, Сергея Бурунова и Константина Хабенского.

Авторы обещают "танцы и песни", а также новые эпизоды, которых в классической мультипликационной экранизации сказки не было, например, линия с детством Трубадура.

Теги: тритэ, съемки, кракен, александр петров, бременские музыканты


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