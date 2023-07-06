06 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Ozon начал тотальную вакцинацию сотрудников после вспышки менингита в Екатеринбурге

В компании Ozon, на складе которой в Екатеринбурге случилась вспышка менингита со смертельным исходом, заявили, что продолжают работать. Для сотрудников ввели масочный режим и тотальную вакцинацию.

Напомним, что двое сотрудников склада Ozon в столице Урала скончались после вспышки менингита. Информацию об этом подтвердили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Между тем, в самой компании гибель своих работников по-прежнему не комментируют. В ответ на запрос Накануне.RU в пресс-службе Ozon сообщили, что несколько сотрудников подрядных организаций, работающих на складе, госпитализированы в связи с заболеванием менингоковой инфекцией. Информацию о состоянии их здоровья больница передает родным и минздраву. Количество госпитализированных в компании не уточнили, а о случаях смерти никак не высказались.

"Мы принимаем все меры для предотвращения распространения инфекции: ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем поверхности антисептиком. Также проводим регулярные медицинские осмотры сотрудников, и если есть признаки простуды, к работе не допускаем. На складе проведена дезинфекционная обработка, работают три бригады врачей, которые проводят вакцинацию для всех сотрудников склада. Только вчера вакцинировали более 100 человек", - сообщили в пресс-службе Ozon.

Там добавили, что находятся на связи с Роспотребнадзором, а склад в Кольцово продолжает работать со всеми мерами предосторожности. В Ozon заверили, что получать заказы из маркетплейса по-прежнему безопасно.

Напомним, что сейчас в ситуации на складе в Екатеринбурге разбирается Роспотребнадзор.

Теги: вакцинация, менингит, вспышка, склад, сотрудники, Екатеринбург


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