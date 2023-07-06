06 Июля 2023
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Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются, - Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются.

По его словам, на это указывают наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе.

Помимо этого, отметил Патрушев, "агрессивную сущность НАТО" подтвердили учения войск Defender Europe, "на котором отрабатывались планы переброски сил и средств вдоль всего восточного фланга". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис заявил, что в НАТО подготовили секретный план на случай военного столкновения с Россией.

По данным журналиста, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет предложено на одобрение "тысячи страниц секретных военных планов". В них впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с РФ.

Теги: россия, нато, патрушев


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