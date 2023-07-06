Улицу Энгельса перекроют на 3 месяца из-за ремонта тепловых сетей

В Екатеринбурге почти на три месяца перекроют проезд по улице Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Перекрыть дорогу планируется с 23 июля по 15 августа.

Речь идет об участке от улицы Белинского до улицы Красноармейской. В этот период специалисты ООО "Стиль Жизни" займутся модернизацией магистральных тепловых сетей.

Движение автомобилей будет направлено по улицам Малышева, Карла Маркса и Куйбышева. Для удобства водителей, на участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели

"Руководство ООО "Стиль Жизни" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения", - говорится в сообщении.