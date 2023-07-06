В Магнитогорске у отравившихся после обеда в кафе выявили сальмонеллез

В Магнитогорске у семи заболевших кишечной инфекцией после обеда в кафе "Хорошее место" выявили ДНК возбудителя сальмонеллеза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Также ДНК возбудителя сальмонеллеза нашли в одной пробе сырой и двух пробах готовой продукции. По предварительным данным, причиной заболевания посетителей стало употребление пищевой продукции, изготовленной в кафе.

У 19 посетителей кафе "Хорошее место" выявили кишечную инфекцию, в том числе у троих детей.

Напомним, отравившиеся ели шаурму с курицей. На предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. От работы отстранен персонал кафе, заведение закрыто, проводятся лабораторные исследования проб пищи и смывов. СК и прокуратура проводят проверки по факту массового отравления посетителей кафе.