ВС РФ высокоточным оружием нанесли существенный урон резервам ВСУ, - Минобороны

ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что все назначенные объекты поражены, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.

Уточняется, что военные объекты ВСУ поразили с кораблей ВМФ с помощью высокоточного оружия большой дальности.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ уничтожили почти все поставленные ВСУ Польшей и Португалией танки Leopard – 16 штук. По его данным, украинские войска с 4 июня на всех направлениях лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения.