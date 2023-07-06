За полгода промышленную ипотеку в России взяли только 166 заемщиков

Промышленная ипотека пока не стала особо популярным инструментом, даже несмотря на то, что инструменты для инвестиций у российских предприятий в последний год значительно сократились. За полгода действия программы ею воспользовались только 166 заемщиков, они взяли кредиты на 13,8 млрд руб. При этом на текущий год на промышленную ипотеку в бюджете заложено 45 млрд руб., то есть потрачено меньше трети.

Спрос на промышленную ипотеку растет, заявил на совещании в СовФеде директор департамент региональной промышленной политики Минпромторга Иван Куликов. По его словам, лидерами по количеству взятых кредитов являются Приволжский и Центральный федеральные округа, растет популярность кредитования в Уральском и Сибирском округах.

"Сейчас в министерстве рассматривается возможность увеличения максимального размера кредита до 2 млрд руб. на срок до 10 лет", - добавил Куликов.

Сейчас максимальный размер кредита по программе составляет 500 млн руб., он выдается на срок до семи лет. Деньги можно потратить на приобретение, реконструкцию и модернизацию или строительство производственных мощностей.