06 Июля 2023
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Экономика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени продали фабрику, на снос которой жаловались Путину

Собственники фабрики "Тюменьсетеснасть" приняли решение закрыть бизнес, но сохранить производство. Они договорились о продаже всех активов компании "Тюменские рыболовные сети".

Руководитель "Тюменских рыболовных сетей" Михаил Баландюк сообщил, что устаревшие машины списаны, часть перепроданы другим фабрикам и 25 станков перевезли в наши цеха.

"Все оборудование – еще советское. Такое производили в 60-е годы прошлого века. Безусловно, оно нуждается в ремонте. В течение месяца мы планируем произвести его наладку и попробуем запустить", - цитирует Баландюка РБК-Тюмень.

Сетевязальное производство на Холодильной появилось в 1945 г., когда в Тюмень была перевезена часть Касимовской фабрики. Со временем фабрика оказалась фактически в центре города, и в начале 2020-х городские власти приняли решение о ее переосмыслении. Исполнительный директор "Брусники" в Тюмени Виктор Корчагин сообщил, что редевелопмент площадки в границах Республики — Минская — Котовского — Холодильная не привел к закрытию производства и потере рабочих мест.

"На месте морально и физически устаревших зданий мы построим среднеэтажные современные кварталы, сформируем красивые улицы и обустроим качественные общественные пространства", - сказал Корчагин.

Напомним, ранее против закрытия тюменского сетевязального завода "ТюменьСетиСнасть" выступили жители Томска. Они написали письмо с жалобой президенту Владимиру Путину. Волонтеры использовали для плетения маскировочных сетей продукцию тюменского завода — капроновые сети-дели. По их словам, в России ощущается их дефицит: производство, помимо Тюмени, имеется в Астрахани и Касимове. Но с закрытием тюменского завода дефицит усугубится.

Теги: "Тюменьсетеснасть", фабрика, продажа


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