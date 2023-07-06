В Челябинской области двух местных жителей осудят за убийство и разбой

06 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.ru

В Челябинской области двух местных жителей осудят за убийство и разбой

В Сатке Челябинской области двух местных жителей будут судить по обвинению в разбое, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и похищении человека. Одному из мужчин также предъявлено обвинение в получении сексуальных услуг несовершеннолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые, одному из которых на момент совершения преступления было 17 лет, в марте 2022 году совершили разбойное нападение на знакомого, причинив ему в квартире тяжкие телесные повреждения. Потерпевший отдал им свои банковские карты и сообщил пароли. После этого его вывезли в безлюдное место, сбросили в кювет и забросали досками. От полученных травм мужчина скончался. С его банковских карт они сняли 396 тыс. рублей.

Когда они узнали, что потерпевшего разыскивают правоохранительные органы как без вести пропавшего, они вернулись к трупу, отсекли лопатой голову и перепрятали тело.

Как считает следствие, 27-летний обвиняемый за деньги вступал в половую связь с 17-летней подчиненной, которая работала у него в компании.

По информации СМИ, в убийстве обвиняют бывшего руководителя МГЕР в Саткинском районе Сергея Трифанова. Напомним, в августе2022 года он был с позором исключен из "Единой России". В партии заявили, что обескуражены информацией о гнусном, кощунственном преступлении. "Рассчитываем, что по итогам следствия и суда негодяй ответит за содеянное по всей строгости закона", - подчеркнули в пресс-службе.

Теги: убийство, МГЕР, уголовное дело,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети