В Челябинской области двух местных жителей осудят за убийство и разбой

В Сатке Челябинской области двух местных жителей будут судить по обвинению в разбое, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и похищении человека. Одному из мужчин также предъявлено обвинение в получении сексуальных услуг несовершеннолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые, одному из которых на момент совершения преступления было 17 лет, в марте 2022 году совершили разбойное нападение на знакомого, причинив ему в квартире тяжкие телесные повреждения. Потерпевший отдал им свои банковские карты и сообщил пароли. После этого его вывезли в безлюдное место, сбросили в кювет и забросали досками. От полученных травм мужчина скончался. С его банковских карт они сняли 396 тыс. рублей.

Когда они узнали, что потерпевшего разыскивают правоохранительные органы как без вести пропавшего, они вернулись к трупу, отсекли лопатой голову и перепрятали тело.

Как считает следствие, 27-летний обвиняемый за деньги вступал в половую связь с 17-летней подчиненной, которая работала у него в компании.

По информации СМИ, в убийстве обвиняют бывшего руководителя МГЕР в Саткинском районе Сергея Трифанова. Напомним, в августе2022 года он был с позором исключен из "Единой России". В партии заявили, что обескуражены информацией о гнусном, кощунственном преступлении. "Рассчитываем, что по итогам следствия и суда негодяй ответит за содеянное по всей строгости закона", - подчеркнули в пресс-службе.