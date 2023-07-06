06 Июля 2023
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Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

Организаторы "Мисс Екатеринбург-2023" назвали имена 17 финалисток

Организаторы "Мисс Екатеринбург-2023" раскрыли имена всех девушек, которые вышли в финал конкурса.

Напомним, всего на конкурс поступило более 300 анкет. Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете мероприятия, в итоге из них выбрали 17 финалисток, которые будут проходить подготовку в течение ближайших недель.

Участницами "Мисс Екатеринбург-2023" стали:

  • Ева Казанцева, УрГУПС
  • Екатерина Канина, УрГЮУ
  • Ева Кирнос, УрФУ
  • Анна Киселева, УрГЮУ
  • Алена Козлова, ЕКТС
  • Алена Конюшко, УрГПУ
  • Александра Кузнецова, УрГЭУ
  • Владлена Куприянова, Pole art, RA.Dance.Community
  • Феона Ласорыб, УГЛТУ
  • Алиса Мещакова, УрГЭУ
  • Рада Плотникова, РГГПУ
  • Екатерина Пшеничникова, УрГУПС
  • Алиса Савина, УрГАХУ
  • Екатерина Трубникова, РАНХиГС
  • Ксения Федорова, УрФУ
  • Любовь Федотова, УрФУ
  • Софья Шайкина, УрФУ.

Как отметили организаторы, с 10 июля участниц ждет плотный рабочий график: занятия сценическим мастерством, речью, дефиле, хореография, фотосъемки, а также занятия по этикету, стилю и подготовка к финальному шоу.

Победительницу определят 17 августа на главной сцене Дня города в Историческом сквере. Впервые увидеть финал смогут все желающие, он будет открытым. Ведущим выступит комик Дмитрий Хрусталев, а хедлайнером – группа "Банд’Эрос".

Теги: Мисс Екатеринбург, финалистки, имена, конкурс


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