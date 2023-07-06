Организаторы "Мисс Екатеринбург-2023" назвали имена 17 финалисток
Организаторы "Мисс Екатеринбург-2023" раскрыли имена всех девушек, которые вышли в финал конкурса.
Напомним, всего на конкурс поступило более 300 анкет. Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете мероприятия, в итоге из них выбрали 17 финалисток, которые будут проходить подготовку в течение ближайших недель.
Участницами "Мисс Екатеринбург-2023" стали:
- Ева Казанцева, УрГУПС
- Екатерина Канина, УрГЮУ
- Ева Кирнос, УрФУ
- Анна Киселева, УрГЮУ
- Алена Козлова, ЕКТС
- Алена Конюшко, УрГПУ
- Александра Кузнецова, УрГЭУ
- Владлена Куприянова, Pole art, RA.Dance.Community
- Феона Ласорыб, УГЛТУ
- Алиса Мещакова, УрГЭУ
- Рада Плотникова, РГГПУ
- Екатерина Пшеничникова, УрГУПС
- Алиса Савина, УрГАХУ
- Екатерина Трубникова, РАНХиГС
- Ксения Федорова, УрФУ
- Любовь Федотова, УрФУ
- Софья Шайкина, УрФУ.
Как отметили организаторы, с 10 июля участниц ждет плотный рабочий график: занятия сценическим мастерством, речью, дефиле, хореография, фотосъемки, а также занятия по этикету, стилю и подготовка к финальному шоу.
Победительницу определят 17 августа на главной сцене Дня города в Историческом сквере. Впервые увидеть финал смогут все желающие, он будет открытым. Ведущим выступит комик Дмитрий Хрусталев, а хедлайнером – группа "Банд’Эрос".