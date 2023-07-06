Организаторы "Мисс Екатеринбург-2023" назвали имена 17 финалисток

Организаторы "Мисс Екатеринбург-2023" раскрыли имена всех девушек, которые вышли в финал конкурса.

Напомним, всего на конкурс поступило более 300 анкет. Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете мероприятия, в итоге из них выбрали 17 финалисток, которые будут проходить подготовку в течение ближайших недель.

Участницами "Мисс Екатеринбург-2023" стали:

Ева Казанцева, УрГУПС

Екатерина Канина, УрГЮУ

Ева Кирнос, УрФУ

Анна Киселева, УрГЮУ

Алена Козлова, ЕКТС

Алена Конюшко, УрГПУ

Александра Кузнецова, УрГЭУ

Владлена Куприянова, Pole art, RA.Dance.Community

Феона Ласорыб, УГЛТУ

Алиса Мещакова, УрГЭУ

Рада Плотникова, РГГПУ

Екатерина Пшеничникова, УрГУПС

Алиса Савина, УрГАХУ

Екатерина Трубникова, РАНХиГС

Ксения Федорова, УрФУ

Любовь Федотова, УрФУ

Софья Шайкина, УрФУ.

Как отметили организаторы, с 10 июля участниц ждет плотный рабочий график: занятия сценическим мастерством, речью, дефиле, хореография, фотосъемки, а также занятия по этикету, стилю и подготовка к финальному шоу.

Победительницу определят 17 августа на главной сцене Дня города в Историческом сквере. Впервые увидеть финал смогут все желающие, он будет открытым. Ведущим выступит комик Дмитрий Хрусталев, а хедлайнером – группа "Банд’Эрос".