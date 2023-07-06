06 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Двое сотрудников склада Ozon в Екатеринбурге скончались после вспышки менингита

Число жертв вспышки менингита на складе Ozon в Екатеринбурге выросло до двух.

Ранее сообщалось, что от инфекции скончался один из сотрудников. По данным Telegram-канала Baza, уже двое работников Ozon погибли из-за вспышки менингита на распределительном центре в столице Урала.

"У них было молниеносное течение инфекции, они скончались менее чем за сутки. Еще семерых работников госпитализировали", - пишет канал.

По данным Baza, распределительный центр и хостел, где жили сотрудники, продолжают работать. Сейчас там проводят срочную вакцинацию – прививки за последние два дня получили уже 100 человек, еще 393 прошли обследования.

"Специалисты тем временем экстренно проверяют контакты заразившихся, чтобы проследить цепочки заражений. Однако источник инфекции пока не установили", - добавляет канал.

Накануне.RU обратилось за комментарием в компанию Ozon.

"На складе Ozon в Свердловской области, действительно, выявлено несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией. Однако через товары эта инфекция не распространяется, поэтому за безопасность заказов для наших клиентов переживать не стоит", - рассказали в компании.

Информацию о гибели сотрудников там пока не прокомментировали. Между тем, факт смерти Накануне.RU подтвердили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

"Причина выясняется. Идут лабораторные исследования", - сообщили в областном минздраве.

Теги: сотрудники, вспышка, менингит, склад


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Развитие сюжета:

Ранее 06.07.2023 15:24 Мск Ozon начал тотальную вакцинацию сотрудников после вспышки менингита в Екатеринбурге

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Ранее 06.07.2023 12:05 Мск От вспышки менингита на складе Ozon в Екатеринбурге умер сотрудник
Ранее 05.07.2023 19:22 Мск У сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге выявили менингит

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