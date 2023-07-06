Олега Митволя перевели под домашний арест – адвокат

Бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя суд перевел под домашний арест из СИЗО, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-чиновника.

В конце мая сообщалось, что ФСБ завершила расследование дела Митволя. Оно связано с хищениями при проектировании и строительстве метро в Красноярске.

Митволя задержали в 2022 году в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Затем его доставили в Красноярск, где расследовалось дело. Сумма ущерба составила, по версии следствия, около 900 млн руб., а к хищениям была причастна компания Митволя, готовившая проектно-сметную документацию по метро. Позже стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причинённый ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.