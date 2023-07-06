Песков связал ослабление рубля со "спекулятивными играми"

Значительные колебания курсов валют нередко возникают из-за спекулятивных игр, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ослабление рубля.

"Давайте вспомним: мы это видели несколько раз ранее. И были отскоки назад", - сказал Песков в ответ на вопрос, беспокоит ли Кремль ситуация с курсом валют.

"И мы с вами знаем прекрасно, что, как правило, в таких повышениях есть значительная доля спекулятивных игр, которые, наверное, нельзя исключать и сейчас", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее в ЦБ РФ заявили, что укрепление рубля не станет поводом для проведения валютных интервенций. "Мы не таргетируем курс рубля, для нас любой курс приемлем", - сказала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Она считает, что плавающий курс – это благо, "которое позволяет экономике легче абсорбировать внешние шоки и изменения".

На Мосбирже сегодня курс евро впервые с 29 марта 2022 года преодолел отметку в 101 руб., курс доллара - выше 92 руб.