У Анатолия Вассермана диагностировали сахарный диабет

У депутата Госдумы Анатолия Вассермана диагностировали сахарный диабет второго типа. Для подтверждения диагноза ему пришлось лечь в больницу, в которой, впрочем, он не собирается оставаться долго.

70-летний интеллектуал рассказал СМИ, что в последние несколько недель у него ухудшилось самочувствие, симптомы наводили на мысли о диабете. В итоге диагноз подтвердился.

Вассерман не собирается отказываться от рабочих планов, хотя будет ориентироваться и на рекомендации врачей. Пока он продолжает обследование.