06 Июля 2023
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Фото: kremlin.ru

Опубликовано завещание Сильвио Берлускони

Итальянские СМИ опубликовали завещание экс-премьера Сильвио Берлускони, которое он собственноручно составила перед госпитализацией в клинику Сан-Раффаэле полтора года назад. Тогда у политика диагностировали лейкемию.

Издание Correre Della Sera сообщает, что письмо датировано 22 января 2022 года. Якобы, Берлускони опасался, что это письмо станет для него последним. В нем он обращается к родственникам и друзьям. Он распределяет между ними свое имущество.

Младшему брату Паоло политик завещал 100 млн евро, столько же – его последней супруге Марте Фашине. Еще 30 млн евро завещано близкому другу Берлускони Марчелло Дель Утри. Остальное Берлускони завещал старшим детям. Ранее Forbes оценивал состояние итальянца примерно в 7 млрд евро. Пока неизвестно, переписывалось ли завещание с января прошлого года.

Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни 12 июня 2023 года.

Теги: сильвио берлускони, завещание, политика


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