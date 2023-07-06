06 Июля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Мише с СМА не будут ставить укол "Спинразы". Вместо него лечение продолжат "Рисдипламом"

Маленькому Мише Бахтину с СМА решили не назначать укол "Спинразы", на котором настаивали родители. Вместо этого ребенок продолжит принимать "Рисдиплам", который получает с августа прошлого года. Решение было принято на сегодняшнем совещании при участии минздрава Свердловской области.

Как передает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора, тактику лечения Миш также продумывали замминистра Елена Чадова, врачи ОДКБ и ДГКБ №11, представители аппарата омбудсмена региона и СК, родители мальчика, а также заведующий психоневрологическим отделением № 2 Института педиатрии и детской хирургии Минздрава России, который участвовал во встрече по телемосту.

После долгих обсуждений, было решено, что специалисты московского НИИ рассмотрят вопрос о продолжении лечения "Рисдипламом". После официального подписания решения врачебной комиссии, минздрав региона закупит для мальчика препарат.

Теги: Спинраза, Миша


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