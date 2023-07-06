В Югре инспектору ГИБДД вменили получение взятки и вымогательство

В Нефтеюганске сотруднику ГИБДД вменили получение взятки и вымогательство.

По данным югорского окружного управления СКР, в апреле, не имея на то права, обвиняемый выдал "ВАЗ-21150", изъятый в рамках дела об административном правонарушении, постороннему лицу. Кроме того, во время работы в 2021 г. по административному материалу, инспектор ввел в заблуждение виновника ДТП, получив от мужчины деньги под видом дачи взятки судье, рассматривавшему административное дело. По другому материалу обвиняемый путем вымогательства получил от виновника ДТП взятку в 20 тыс. руб.

Инспектору предъявлены обвинения по статьям "Превышение должностных полномочий", "Получение взятки, сопряженное с вымогательством", "Мошенничество". Расследование продолжается.