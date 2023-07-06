06 Июля 2023
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Фото: LetterOne Group

Ордер на обыск дома Фридмана в Лондоне был выдан с нарушением закона, - Bloomberg

Ордер на обыск в лондонском особняке бизнесмена Михаила Фридмана, проведенный в декабре 2022 года, был выдан с нарушением закона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

По данным агентства, на копии, оставленной в доме миллиардера, нет подписи и стоит неверная дата.

Представитель Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) отказался подтвердить, что фигурантом расследования был Фридман. Однако он признал, что ордер был выпущен с техническими ошибками, пишет "Коммерсантъ".

По данным агентства, обыск в доме проводили 50 сотрудников NCA, они надели наручники на бизнесмена и его сотрудника, отвечающего за безопасность, забрали их на допрос, а затем выпустили под залог. Через три недели так же поступили с управляющим домом Фридмана, литовцем Нериюсом Кускисом.

Напомним, в начале декабря появились сообщения о том, что в Лондоне задержали российского бизнесмена Михаила Фридмана. Якобы причиной задержания стали подозрения в нарушении наложенных на него санкций.

В апреле с Фридмана сняли два обвинения из трех, предъявленных ранее национальным агентством Великобритании по борьбе с преступностью. Уточнялось, что расследование было прекращено относительно подозрений в сговоре с целью обмана министерства внутренних дел, а также сговоре с целью лжесвидетельства. При этом расследование по подозрению в преступлениях, связанных с отмыванием денег, по-прежнему идет.

Теги: фридман, обыски, лондон, ордер


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