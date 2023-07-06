06 Июля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Власти Магнитогорска взыскали с ХК "Металлург" неосновательное обогащение в размере 816 тысяч рублей

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил частично иск комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска к хоккейному клубу "Металлург".

Напомним, КУИЗО просил взыскать с хоккейного клуба неосновательное обогащение в размере 52,3 млн рублей за пользование земельным участком площадью 39 тыс. 145 кв.м. в Магнитогорске за период с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022 года.

Суд требования удовлетворил частично, взыскав с хоккейного клуба неосновательное обогащение в размере 816,7 тыс. рублей. "В удовлетворении остальной части исковых требований отказано", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Теги: ХК Металлург, иск, суд,


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