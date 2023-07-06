Суд отказался арестовывать задержанных по делу о гибели 6-летнего Далера

Ленинский районный суд Екатеринбурга не стал помещать в СИЗО сотрудницу органов опеки и заведующую детским садом, куда ходил 6-летний Далер. Обеих обвиняют в бездействии в отношении мальчика: якобы они видели синяки на его теле, но решили это проигнорировать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, специалисту отдела опеки и попечительства управления социальной политики № 25, которая и должна была следить за приемной семье Далера, запрашивали арест в виде меры пресечения. Она проходит обвиняемой по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд назначил ей запрет определенных действий, включая возложение обязанности своевременно являться по вызовам следователя или в суд, запрет на общение с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по данному уголовному делу, а также со свидетелями, за исключением проживающих с ней. Аналогичное решение было принято и в отношении заведующей детским садом. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

История с исчезновением 6-летнего Далера потрясла Екатеринбург, его несколько дней искали сотни волонтеров, но оказалось, что тело мальчика уже полгода лежит в гараже. С декабря 2022 года Далер перестал посещать детсад, но это никого не смутило. По делу задержали опекуна мальчика Веронику Наумову. Ей предъявлено обвинение по трем статьям: убийство малолетнего, истязание и мошенничество. На прошлой неделе суд отправил Наумову под арест.