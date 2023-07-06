Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко один из самых влиятельных глав регионов

Доклад «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в июне 2023 года» опубликовало сегодня Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По итогам июня глава Ленинградской области сохранил за собой высокие позиции.

Автор доклада, генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов составил рейтинг, в котором распределил мэров и губернаторов России на три блока: «очень высокое влияние», «высокое влияние» и «среднее влияние». Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в первом блоке самых авторитетных глав регионов, удерживает 11-ю строчку, как и месяц ранее.

Рейтинг определяется на основании результатов экспертного опроса, в котором принимают участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты.

Основные тенденции, которые оказали влияние на результат, Дмитрий Орлов обозначил в своем докладе.

Одним из важных факторов стала работа в русле целей и задач, транслируемых Федеральным центром. Президент РФ Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме обозначил четкий курс на поддержку малого и среднего бизнеса.

Второй фактор: Президент поручил расширить программу льготного кредитования строительства туристической инфраструктуры на местах, что дополнительно повышает уровень конкуренции между регионами за получение поддержки в рамках подобных программ. Именно в рамках ПМЭФ-2023 Ленобласть заключила ряд соглашений по строительству и развитию туристических объектов - сообщает пресс-служба губернатора Ленинградской области.

Третий фактор: внимание Кремля к вопросам развития речного судоходства, что может стать важным драйвером развития как индустриальных центров, так и перспективных логистических узлов. Это дает преимущества 47 региону.

Также влияние на позиции в рейтинге повлияли ситуация в зоне проведения СВО и мятеж от Пригожина 23-24 июня.

И судя по результатам рейтинга, позиции губернатора Александра Дрозденко остаются прочными.

"Проведение Петербургского экономического форума и реализация новых инвестпроектов, модернизация инфраструктуры на местах, мятеж Пригожина и ситуация в зоне проведения спецоперации, стихийные бедствия и расследования в отношении региональных чиновников входят в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в июне 2023 года." - отмечается в докладе АПЭК