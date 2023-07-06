Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко один из самых влиятельных глав регионов

06 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика Ленинградская область
Фото: пресс-служба губернатора Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко один из самых влиятельных глав регионов

Доклад «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в июне 2023 года» опубликовало сегодня Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По итогам июня глава Ленинградской области сохранил за собой высокие позиции.

Автор доклада, генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов составил рейтинг, в котором распределил мэров и губернаторов России на три блока: «очень высокое влияние», «высокое влияние» и «среднее влияние». Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в первом блоке самых авторитетных глав регионов, удерживает 11-ю строчку, как и месяц ранее.

Рейтинг определяется на основании результатов экспертного опроса, в котором принимают участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты.

Основные тенденции, которые оказали влияние на результат, Дмитрий Орлов обозначил в своем докладе.

Одним из важных факторов стала работа в русле целей и задач, транслируемых Федеральным центром. Президент РФ Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме обозначил четкий курс на поддержку малого и среднего бизнеса.

Второй фактор: Президент поручил расширить программу льготного кредитования строительства туристической инфраструктуры на местах, что дополнительно повышает уровень конкуренции между регионами за получение поддержки в рамках подобных программ. Именно в рамках ПМЭФ-2023 Ленобласть заключила ряд соглашений по строительству и развитию туристических объектов - сообщает пресс-служба губернатора Ленинградской области.

Третий фактор: внимание Кремля к вопросам развития речного судоходства, что может стать важным драйвером развития как индустриальных центров, так и перспективных логистических узлов. Это дает преимущества 47 региону.

Также влияние на позиции в рейтинге повлияли ситуация в зоне проведения СВО и мятеж от Пригожина 23-24 июня.

И судя по результатам рейтинга, позиции губернатора Александра Дрозденко остаются прочными.

(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Ленинградской области

"Проведение Петербургского экономического форума и реализация новых инвестпроектов, модернизация инфраструктуры на местах, мятеж Пригожина и ситуация в зоне проведения спецоперации, стихийные бедствия и расследования в отношении региональных чиновников входят в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в июне 2023 года." - отмечается в докладе АПЭК

Теги:


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети