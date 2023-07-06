06 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Приучать детей к чистоте. Алексей Орлов помог "Орлятам" очистить берег Исети

Сегодня берег реки Исети в Екатеринбурге стал немного чище, и помог в этом глава города Алексей Орлов вместе с его молодежными трудовыми отрядами "Орлята". Ребята с 14 по 18 лет ежегодно участвуют в различных мероприятиях и помогают прибирать город. Сегодня они вручили градоначальнику форму отряда, грабли и отправились убирать скопившиеся листья.

Алексей Орлов на мероприятии по уборке набережной реки Исеть(2023)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов на мероприятии по уборке набережной реки Исеть(2023)|Фото: Накануне.RU

Сам Алексей Орлов признался, что с 12 лет ежегодно ездил в лагеря труда и отдыха, а потому заниматься тяжелым трудом на жаре ему не привыкать. Инициативу подростков он тоже поощряет, поскольку несколько часов работы с граблями под палящим солнцем лучшего всего научат соблюдать чистоту в городе.

"Это важно в первую очередь не для Екатеринбурга, а для молодежи. Я считаю, что это один из важнейших элементов экологического воспитания и бережного отношения к своему городу. Ну а для города - это чистота, потому что чистый ухоженный город - это комфорт, удовольствие, хорошее настроение, и когда это создают наши школьники, подростки, это вдвойне важно. Екатеринбург - это наш большой дом, а свой дом мы должны содержать в порядке. Это задача не только коммунальных служб, а всего населения", - заявил градоначальник.

Алексей Орлов на мероприятии по уборке набережной реки Исеть(2023)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов на мероприятии по уборке набережной реки Исеть(2023)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов на мероприятии по уборке набережной реки Исеть(2023)|Фото: Накануне.RU

Ранее Алексей Орлов выступил с инициативой увеличить трудовую занятость школьников от 14 до 18 лет и сформировать "Отряды главы". Сегодня подростки могут получить подработку в Екатеринбургском центре социального обслуживания молодежи и немного подзаработать в период каникул. На данный момент в системе зарегистрировано более 2 тыс. школьников, что намного больше, чем в прошлые годы.

Одним из таких занятых подростков является 15-летняя Анастасия Кагилева. Девушка рассказала, что загорелась идеей еще в 9 лет и с нетерпением ждала, когда сможет зарабатывать так же, как и другие школьники. В 14 лет она записалась на два месяца, но в этом году решила отработать сразу все три.

Анастасия Кагилева из молодежного отряда "Орлята"(2023)|Фото: Накануне.RU

"Мне это важно, потому что я хочу, чтобы парк был красивым и чтобы я чем-то занималась, - рассказывает Анастасия. - Целыми днями сидеть дома не очень весело, а здесь я веселюсь с друзьями, занимаюсь разными мероприятиями, для меня это очень интересно. Следующие три месяца мы будем так же ухаживать за парком, грести траву, помогать нашему леснику и участвовать в мероприятиях. Например, в прошлом году мы участвовали в конкурсе "Дружба народов", где мы представляли Россию и заняли второе место. Я здесь завожу новых друзей, занимаюсь физической активностью, поддерживаю свой режим, и мне нравится. Когда заканчивается рабочий день, я продолжаю общаться с новыми друзьями".

Во время уборки "орлята" то и дело просили сфотографироваться с главой города, с чем тот каждый раз охотно соглашался.

Алексей Орлов на мероприятии по уборке набережной реки Исеть(2023)|Фото: Накануне.RUАлексей Орлов на мероприятии по уборке набережной реки Исеть(2023)|Фото: Накануне.RUАлексей Орлов на мероприятии по уборке набережной реки Исеть(2023)|Фото: Накануне.RU

В заключение глава Екатеринбурга ответил на вопросы школьников, интересующихся способом попасть в администрацию города и даже стать мэром. По его словам, готовиться к работе в мэрии или правительстве нужно еще сидя за партой: заниматься общественной деятельностью, пытаться зарекомендовать себя в определенных кругах и уже в подростковом возрасте начать нарабатывать опыт.

Алексей Орлов на мероприятии по уборке набережной реки Исеть(2023)|Фото: Накануне.RU

"Должно быть много составляющих, чтобы человеку было доверено право руководить таким муниципалитетом как Екатеринбург. Для этого, конечно, нужно очень много трудиться, все-таки я сторонник того, что прежде, чем стать руководителем, надо пройти определенные этапы. Нужно уметь общаться с людьми, выстраивать коммуникации, потому что врагов наживать большого ума не надо, а найти какое-то нужное, правильное слово - это сложнее, ведь приходится общаться с разными людьми. Депутаты все непростые, потому что каждый из них это личность, каждого депутата избирал народ, и они идут, в первую очередь, с тем, что они услышали от населения. Поверьте, это очень непростая работа - это колоссальная ответственность, большая нагрузка, но когда видишь результаты своей работы, от этого получаешь огромное удовольствие и удовлетворение", - заявил Алексей Орлов.

Алексей Орлов на мероприятии по уборке набережной реки Исеть(2023)|Фото: Накануне.RU

Он также посоветовал подросткам не заканчивать свое обучение школой или техникумом, а продолжать развиваться и постоянно повышать квалификацию, чтобы поспевать за развитием окружающего мира. В конце мэр поблагодарил "орлят" за их труд и решимость сделать город лучше, отметив, что именно в Екатеринбурге самая активная, креативная, умная и трудолюбивая молодежь.

Алексей Орлов на мероприятии по уборке набережной реки Исеть(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Орлов, Орлята, волонтеры, Исеть, набережная, уборка


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