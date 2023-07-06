06 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В день фестиваля UralTerraJazz запустят дополнительные электрички

Для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz, который в августе пройдет в Камышлове, Свердловская железная дорога назначает дополнительные электрички из Екатеринбурга в Камышлов и обратно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, график их движения составлен таким образом, чтобы в Камышлове пассажиры успели к началу мероприятия, а по возвращении в столицу Урала могли пересесть на метро. Также в этом году электричкам добавлены остановки на станциях Исток (микрорайон Компрессорный), Косулино (поселок Верхнее Дуброво) и Баженово (поселок Белоярский). Время в пути составит около 2,5 часов.

  • пригородный поезд №7226 отправится из Екатеринбурга в 10.30 (время местное), далее отправление: Первомайская в 10.37, Шарташ в 10.42, Исток в 10.54, Косулино в 11.12, Баженово в 11.32, прибытие в Камышлов в 12.56.
  • пригородный поезд №7225 отправится из Камышлова в 21.16, далее прибытие: Баженово в 22.32, Косулино в 22.55, Исток в 23.12, Шарташ в 23.24, Первомайская в 23.28, Екатеринбург в 23.33.

Билеты на электричку можно приобрести в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" за 10 дней до даты отправления поезда. Стоимость проезда в одну сторону составит 200 рублей, при этом действуют все виды льгот для проезда в пригородном железнодорожном сообщении.

IX международный джазовый фестиваль UralTerraJazz пройдет 5 августа. Он состоится на площадке Центрального городского стадиона Камышлова.

Теги: фестиваль, электрички, Екатеринбург, Камышлов


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