Глава ГИБДД: Уклонисты не смогут сдавать экзамен на водительские права

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников сообщил, что уклонисты от призыва в Вооруженные силы России не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав.

"Таким гражданам не будут оказаны госуслуги", - цитирует его РИА Новости. Уклонисты, по словам Черникова, не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток. Поправки, которые вносятся в закон о воинской службе, предполагают появление двух новых видов повесток: отправляемых заказным письмом и электронных. Последние будут автоматически приходить гражданам в их кабинеты на сайте Госуслуг. Также парламентарии выяснили, что любая сформированная в едином реестре повестка автоматически считается доставленной через семь дней, даже если получатель ее не видел на Госуслугах. Неявка же по повестке в военкомат будет приводить к новым серьезным ограничениям. Например, военнообязанного могут не выпустить из страны, наложить запрет на управление автомобилем, заключение сделок с недвижимостью и т.д.