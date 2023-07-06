06 Июля 2023
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Тыва

В Тыве выявлен пятый случай сибирской язвы

Число заболевших сибирской язвой в Тыве выросло до пяти. Еще один случай был выявлен накануне в ходе наблюдения за контактными лицами, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

"Состояние пострадавших стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.

В месте вспышки инфекции уже вакцинировано более 150 человек. Всех контактных лиц на всякий случай экстренно профилактировали антибиотиками.

"На пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проводится дезинфекция. Площадь обработанных территорий превышает 39 тыс. кв. метров. К организации противоэпидемических мероприятий привлечены Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора", - добавили в управлении.

Напомним, вспышка сучилась после того, как местные жители в одном из районов республики разделали лошадь и употребили ее мясо.

Теги: тыва, сибирская язва, роспотребнадзор, вспышка


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