В Тыве выявлен пятый случай сибирской язвы

Число заболевших сибирской язвой в Тыве выросло до пяти. Еще один случай был выявлен накануне в ходе наблюдения за контактными лицами, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

"Состояние пострадавших стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.

В месте вспышки инфекции уже вакцинировано более 150 человек. Всех контактных лиц на всякий случай экстренно профилактировали антибиотиками.

"На пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проводится дезинфекция. Площадь обработанных территорий превышает 39 тыс. кв. метров. К организации противоэпидемических мероприятий привлечены Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора", - добавили в управлении.

Напомним, вспышка сучилась после того, как местные жители в одном из районов республики разделали лошадь и употребили ее мясо.