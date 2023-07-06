В Тыве выявлен пятый случай сибирской язвы
Число заболевших сибирской язвой в Тыве выросло до пяти. Еще один случай был выявлен накануне в ходе наблюдения за контактными лицами, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
"Состояние пострадавших стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.
В месте вспышки инфекции уже вакцинировано более 150 человек. Всех контактных лиц на всякий случай экстренно профилактировали антибиотиками.
"На пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проводится дезинфекция. Площадь обработанных территорий превышает 39 тыс. кв. метров. К организации противоэпидемических мероприятий привлечены Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора", - добавили в управлении.
Напомним, вспышка сучилась после того, как местные жители в одном из районов республики разделали лошадь и употребили ее мясо.