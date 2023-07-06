В Челябинской области федеральные трассы закрыли для большегрузов из-за жары

В Челябинской области федеральные автодороги закрыли для большегрузов из-за жары.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, временное ограничение ввели для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Оно будет действовать с 12 до 20 часов 6 июля на участках 1548– 1871 км и 11-130 км (подъезд к Екатеринбургу) трассы М-5, на участке 16 - 146 км Челябинск-Троицк, на участке 12 - 465 км Челябинск-Новосибирск, 0 - 91 км трассы "Иртыш" (Подъезд к Тюмени) и на 125-356 км трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган.

Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.