В России на 60% выросло число ДТП с электросамокатами – ГИБДД

В России на 60% выросло число ДТП с электросамокатами, моноколесами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Чаще всего причиной аварий с участием СИМ является пересечение водителями СИМов проезжей части в местах для этого не предназначенных.

Черников считает, что пока вводить права на вождение электросамокатов рано, а вот создавать условия и инфраструктуру для СИМов нужно, передают "Известия".

Напомним, с этого года СИМы обозначены в ПДД, на их водителей накладываются ограничения по скорости и местам передвижения.